رسميًا .. شباب بلوزداد بطلًا للدوري الجزائري

بلوزداد توج بطلًا للمرة السابعة في تاريخه

توج شباب بلوزداد الجزائري رسميًا بطلًا للدوري المحلي، بعدما قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء الموسم الجاري.

مرت 22 جولة من الدوري الجزائري قبل التوقف الاضطراري في مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

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ورأى اتحاد القدم الجزائري صعوبة استئناف الموسم الحالي، مفضلًا إلغائه ومنح الأندية فرصة الاستعداد للموسم الجديد.

شباب بلوزداد كان يتصدر جدول الترتيب قبل التوقف برصيد 40 نقطة من 21 مباراة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن وفاق سطيف؛ صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة.

وقرر الاتحاد الجزائري كذلك إلغاء الهبوط بالموسم الحالي، مع صعود أربعة فرق من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، وهم شبيبة سكيكدة، أوليمبي المدية، وداد تلمسان وسريع جليزان.