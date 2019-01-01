رسميًا .. شالكه يكافئ المغربي أمين حارث بعقد طويل الأجل

سيبقى في جيلسنكيرشن لخمس سنوات قادمة

أعلن نادي شالكه عبر موقعه الرسمي، مد عقد المهاجم المغربي أمين حارث حتى منتصف عام 2024، كمكافأة لظهوره اللافت في الآونة الأخيرة.

وجاء إعلان الملكي الألماني الأزرق خبر تجديد عقد أسد أطلس، بالتزامن مع الشائعات التي كانت تربط مستقبله بالعديد من الأندية الأوروبية، منهم ليفربول وبرشلونة، وبالأخص النادي الكاتالوني الذي يُراقبه عن كثب منذ أكثر من شهر.

وقال المدرب ديفيد فاجنر "أمين من أبرز لاعبينا الشباب الذين يتمتعون بإمكانات كبيرة، ونعول عليهم كثيرًا في المستقبل".

وأضاف "أنا سعيد لأنه سيبقى جزءًا من هذه المجموعة وسيواصل التطور معنا".

أما صاحب الشأن، فقال "لا أرى أنني في نهاية مرحلة تطوري كلاعب، وبطبيعة الحال أرغب في اللعب لشالكه لسنوات قادمة".

وجاء أمين إلى جيلسنكيرشن في صيف 2017 قادمًا من نانت الفرنسي، مقابل رسوم بلغت حوالي 8 مليون، بالإضافة إلى مليونين آخرين في صورة متغيرات.

وخطف الأضواء بشدة هذا الموسم، بتوقيعه على ستة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف، ما جعل البرسا يُرسل وفدًا لمراقبته على أرض الملعب، قبل التقدم بطلب رسمي للتعاقد معه –بحسب ما تردد في الكثير من الصحف الألمانية نوفمبر الماضي-.