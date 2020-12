رسميًا .. شالكه الألماني يعلن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

أعلن نادي شالكه الألماني، عن تعاقده مع المدرب السويسري كريستيان جروس، من أجل تدريبه خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم، من أجل إنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

شالكه يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني، برصيد 4 نقاط، حيث لم يحقق أي انتصار في 13 مباراة، مكتفيًا بأربعة انتصارات و9 هزائم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي شالكه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن تعيين كريستيان جروس مدربًا للفريق، معلقًا عليها: "مرحبًا بك في شالكه كريستيان".

ومن جانبه قال جروس خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "يجب أن نعمل بكل جهد من أجل تحقيق هدفنا، وأريد الشعور بأن جميع اللاعبين متحمسين طوال الوقت".

المدرب السويسري تابع: "علينا خلق أجواء جيدة حول الفريق، لكي نستطيع تحقيق النجاح، وسأقدم كل ما استطيع أن أقدمه من أجل تحقيق أهدافنا".

كريستيان جروس سبق له ودرب في الدوري الألماني فريق شتوتجارت موسم 2009/2010، كما تولى مهمة تدريب الأهلي السعودي والزمالك المصري.

