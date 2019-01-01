رسمياً - سينسي ثالث صفقات إنتر ميلان
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أعلن إنتر ميلان الإيطالي رسمياً علن تعاقده مع ستيفانو سينسي لاعب وسط ساسولو في فترة الانتقالات الصصيفية المقبلة.
وكانت التقارير الصحفية قد أكدت اجتياز اللاعب للكشف الطبي صباح اليوم الثلاثاء، تمهيداً لهذا الإعلان.
يأتي ذلك تعويضاً لرحيل متوقع من جانب البلجيكي راديا ناينجولان لاعب وسط إنتر، والذي لا يرغب المدرب أنتونيو كونتي في بقائه.
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) July 2, 2019
📈 Next Level
⚫🔵@stefanosensi12 è dell'Inter! #WelcomeStefano 🇮🇹 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/QCWk623Wqr
وبحسب التقارير فإن الصفقة قد تمت على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو، مع حق الشراء مقابل 25 مليون يورو في نهاية الموسم.
يذكر أن تلك الصفقة هي الثالثة للنيراتزوري رسمياً في الميركاتو الصيفي، بعد المدافع الأوروجوياني دييجو جودين والظهير النمساوي فالنتينو لازارو.