رسميًا | سيلفا مُتهم بالعنصرية في الدوري الإنجليزي

تعرف على بيان الاتحاد الإنجليزي ضد بيرناردو

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، بتهمة العنصرية بعد التغريدة التي نشرها على تويتر.

ونشر سيلفا تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مع زميله ميندي، شبهه فيها بنوع حلوى منتشر في إسبانيا والبرتغال.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنّ بيرناردو متهم بانتهاك المادة الثالثة في لوائح الاتحاد والمتعلقة بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك يوم 22 سبتمبر الماضي.

وأوضح البيان أنّ اللاعب نشر إهانة/أو حديث غير مقبول على مواقع التواصل الاجتماعي مما يعد انتهاكًا صراخًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة.

ومنح الاتحاد اللاعب حتى 9 أكتوبر المقبل لتقديم ردًا على هذه الاتهامات قبل إصدار القرار النهائي سواء بالعقوبة أو سحب التهمة.

جدير بالذكر أنّ سيلفا قد يشارك في لقاء ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل دون أزمة وبعدها سوف يتم إصدار القرار النهائي.