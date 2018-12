رسميًا - سيدومير يانيفسكي مديرًا فنيًا للإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، عن التعاقد رسميًا مع البلجيكي سيدومير يانيفسكي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للبرازيلي جورفان فييرا.

وكان البرازيلي قد تقدم باستقالته من تدريب الدراويش بعدما ودع كأس زايد للأندية الأبطال بالهزيمة في ركلات الحظ الترجيحية أمام الرجاء المغربي.

البلجيكي بدأ مشواره التدريبي بقيادة دراينج البلجيكي في 1998 ثم كلوب بروج عام 2000، وهو الفريق الذي توج معه بكأس بلجيكا موسم 2006-2007.

🇧🇪 البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلى .

Welcome our new coach .. Čedomir Janevski 🇧🇪.#IsmailySC #weareismaily #شجع_الدراويش pic.twitter.com/700wTJ1Uy1 — Ismaily SC (@ismailyofficial) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨