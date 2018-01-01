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رسميًا - سيدومير يانيفسكي مديرًا فنيًا للإسماعيلي

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البلجيكي هو ثالث مدربي الدراويش بالموسم الجاري بعد مضوي وفييرا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، عن التعاقد رسميًا مع البلجيكي سيدومير يانيفسكي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للبرازيلي جورفان فييرا.

وكان البرازيلي قد تقدم باستقالته من تدريب الدراويش بعدما ودع كأس زايد للأندية الأبطال بالهزيمة في ركلات الحظ الترجيحية أمام الرجاء المغربي.

البلجيكي بدأ مشواره التدريبي بقيادة دراينج البلجيكي في 1998 ثم كلوب بروج عام 2000، وهو الفريق الذي توج معه بكأس بلجيكا موسم 2006-2007.

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وخاض صاحب الـ57 تجربة دولية وحيدة مع منتخب مقدونيا عام 2012 وحتى 2013.

يانيفسكي هو ثالث مدربي الإسماعيلي بالموسم الجاري، فقد بدأ الدراويش الموسم مع الجزائري خير الدين مضوي، ثم فييرا.

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