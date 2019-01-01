رسميًا.. سولانكي ينتقل من ليفربول إلى بورنموث

دومينيك سولانكي مهاجم ليفربول أول صفقات بورنموث

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي رسميًا نجاحه في ضم المهاجم الإنجليزي دومنيك سولانكي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العُمر 21 عامًا كان قد قضى 18 شهرًا في قلعة أنفيلد، ولكنه لم يلعب سوى 27 مباراة فقط.

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اللاعب الذي توج بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مع منتخب الأسود الثلاثة، لم ينل الفرصة الكاملة للمشاركة في التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني يورجن كلوب، وذلك في ظل تألق الثلاثي الهجومي صلاح وماني وفيرمينو.

وتقدر قيمة صفقة انتقال سولانكي من ليفربول إلى بورنموث بـ 19 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن ليفربول كان قد اشترى سولانكي من تشيلسي عام 2017 في صفقة قدرت بـ 3 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن سولانكي كان على رأس رغبات مدرب منتخب إنجلترا السابق روي هودسون، المدير الفني الحالي لفريق بورنموث.