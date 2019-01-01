رسميًا.. سواريز خامسًا على سلم هدافي برشلونة التاريخيين

سواريز يضع اسمه جنبًا إلى جنب مع أساطير برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز رقمًا قياسيًا جديدًا مع برشلونة، حيث أصبح خامس هدافي الفريق الكتالوني تاريخيًا بهدفه في مرمى ليجانيس. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وفاز برشلونة على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل عثمان ديمبيلي هدف برشلونة الأول، كما سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث، وتكفل لويس سواريز بتسجيل ثاني الأهداف ليصبح خامس هدافي برشلونة عبر التاريخ.

ووصل سواريز بهذا الهدف إلى هدفه رقم 168 بقميص الفريق الكتالوني، ليحطم رقمًا جديدًا ويصبح في المركز الخامس بين هدافي الفريق تاريخيًا وذلك في أقل من خمسة مواسم.

ويحتل ليونيل ميسي صدارة هدافي برشلونة تاريخيًا برصيد 567 هدفًا، يليه سيزار برصيد 232 هدفًا، ولاسلو كوبالا ثالثًا برصيد 194 هدفًا، وجوسيف ساميتر رابعًا برصيد 184 هدفًا، ولويس سواريز خامسًا برصيد 168 هدفًا.

يذكر أن لويس سواريز بهدفه اليوم وصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في بطولة الدوري، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيل 15 هدفًا أو أكثر على مستوى بطولة الدوري لسبعة مواسم متتالية.