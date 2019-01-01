رسميًا - سمير نصري ينضم لصفوف أندرلخت

نادي أندرلخت البلجيكي يعلن عن نجاحه في ضم النجم الفرنسي سمير نصري بداية من الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي سمير نصري قادمًا في صفقة انتقال حر.

الصفقة جاءت مفاجأة وبدون أي أخبار سابقة في الإعلام، وجاء الإعلان عنها في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل.

وكان سمير نصري قد رحل عن صفوف فريق وست هام بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

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وسبق لسمير نصري أن عمل مع فينسينت كومباني في صفوف مانشستر سيتي، وهو ما سهل الصفقة على الأخير الذي بدأ العمل في أندرلخت بنهاية الموسم الماضي أيضًا.

ويملك اللاعب الفرنسي سجلًا كبيرًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي حيث حقق البطولة من قبل مرتين بالإضافة للقب كأس رابطة الأندية المحترفة.

جدير بالذكر أن نصري صاحب الـ٣٢ عامًا كان قد شارك في ٢٢٠ مباراة بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم ٣٦ هدفًا وصنع ٤٤.