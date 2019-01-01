رسمياً | سمولينج إلى روما على سبيل الإعارة

9 سنوات قضاها سمولينج في أولد ترافورد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن روما الإيطالي رسمياً عن تعاقده مع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام.

جاء ذلك عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نجاح اللاعب في الفحص الطبي.

وكان أولي جونار سولشار مدرب يونايتد قد أكد خبر الانتقال من قبل، في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة ساوثامبتون في البريميرليج.

Confirmation of @ChrisSmalling's loan move to AS until June 2020. Good luck, Chris! — (@ManUtd) August 30, 2019

وقال سولشار:"سمولينج حصل مؤخراً على فرصة وتناقشنا بشأنها، في الوقت الحالي لدينا 6 مدافعين ولا أستطيع أن أعده بالمشاركة المنتظمة".

وأضاف:"أعتقد أنه سيستمتع بتلك التجربة، إنه نادي كبير في دوري عظيم ولم تأتِ الفرصة للكثير من اللاعبين الإنجليز للتواجد هناك، أعتقد أنه سيعود أقوى وأجهز".

يذكر أن سمولينج كان قد انضم لمانشستر يونايتد في 2010 قادماً من فولهام.