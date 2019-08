رسمياً | سمولينج إلى روما على سبيل الإعارة

أعلن روما الإيطالي رسمياً عن تعاقده مع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام.

جاء ذلك عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نجاح اللاعب في الفحص الطبي.

وكان أولي جونار سولشار مدرب يونايتد قد أكد خبر الانتقال من قبل، في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة ساوثامبتون في البريميرليج.

Confirmation of @ChrisSmalling's loan move to AS until June 2020. Good luck, Chris!