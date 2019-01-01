رسميًا - سلمان الفرج يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الهلال السعودي خضوع لاعبه سلمان الفرج لبرنامج تأهيلي يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة.
اللاعب أجرى الجراحة في 31 من يناير الماضي في مدينة ليون الفرنسية، لتحرير أوتار مفصل الحوض.
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ومن المقرر أن يصل الفرج إلى الرياض بعد غدٍ الإثنين قادمًا من فرنسا، ليبدأ برنامجه التأهيلي الذي أوضح الجهاز الطبي للزعيم أنه سيغيب على إثره لمدة أقصاها ثلاثة أشهر عن المشاركة في التدريبات والمباريات.
ووفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي فإن سلمان سيجري فحصًا طبيًا في الرابع من مارس المقبل، للاطمئنان على سير برنامجه، وفي الثالث من إبريل يخضع لتقييم شامل لبرنامجه ومدى جاهزيته.
🗓 الجهاز الطبي يوضح برنامج "الفرج" #انفوجرافيك_الهلال #الهلال pic.twitter.com/VCkeXTBjTu— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢ فبراير ٢٠١٩
يذكر أن سلمان الفرج يغيب عن الملاعب منذ الثامن من ديسمبر الماضي، حيث شارك أمام النصر.
وغاب الفرج إثر هذه الإصابة عن المشاركة مع منتخب السعودية في كأس آسيا الإمارات 2019.
✨اسمًا على مُسمى، كريم داخل الملعب وخارجه👏👏— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩
✨أكرم عفيف نجم منتخب قطر يُهدي الميدالية الذهبية و #كأس_آسيا2019 إلى الراحل سيرجن عبدو.
◀️ سيرجن كان أحد نجوم منتخب قطر للشباب، الذي تُوج بكاس آسيا، كما شارك في كأس العالم للشباب الأخيرة، إلا أنه تُوفي بعد إصابته بمرض السرطان. pic.twitter.com/j2f55LSf0o