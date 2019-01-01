رسميًا - سلمان الفرج يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر

اللاعب يغيب عن المباريات منذ ديربي الهلال والنصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي خضوع لاعبه سلمان الفرج لبرنامج تأهيلي يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة.

اللاعب أجرى الجراحة في 31 من يناير الماضي في مدينة ليون الفرنسية، لتحرير أوتار مفصل الحوض.

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ومن المقرر أن يصل الفرج إلى الرياض بعد غدٍ الإثنين قادمًا من فرنسا، ليبدأ برنامجه التأهيلي الذي أوضح الجهاز الطبي للزعيم أنه سيغيب على إثره لمدة أقصاها ثلاثة أشهر عن المشاركة في التدريبات والمباريات.

ووفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي فإن سلمان سيجري فحصًا طبيًا في الرابع من مارس المقبل، للاطمئنان على سير برنامجه، وفي الثالث من إبريل يخضع لتقييم شامل لبرنامجه ومدى جاهزيته.

يذكر أن سلمان الفرج يغيب عن الملاعب منذ الثامن من ديسمبر الماضي، حيث شارك أمام النصر.

وغاب الفرج إثر هذه الإصابة عن المشاركة مع منتخب السعودية في كأس آسيا الإمارات 2019.