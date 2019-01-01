رسميًا.. ستانكوفيتش مدربًا للنجمر الأحمر

رسميًا.. ستانكوفيتش مدربًا للنجمر الأحمر

أعلن نادي النجم الأحمر الصربي رسميًا تعيين أسطورة كرة القدم الصربية ومتوسط ميدان إنتر السابق ديان ستانكوفيتش كمدير فني جديد للفريق.

وقالت مصادر صحفية منذ أيام أن أسطورة كرة القدم الصربية ومتوسط ميدان إنتر السابق ديان ستانكوفيتش سيكون المدرب الجديد للنجم الأحمر بداية من يناير المقبل.

وكان ستانكوفيتش قد وقع الاختيار عليه من أجل خلافة فلادان ميلويفيتش من قبل إدارة النادي الصربي، الأمر الذي عرف من خلال المدير الرياضي ستيفان بانكوفيتش.

وكان إنتر قد خاطب ستانكوفيتش من أجل العودة إلى النادي من جديد كمدرب لأحد الفئات السنية، وذلك في ظل رغبة إدارة النيراتزوري في تجميع أساطير النادي من جديد.

ولكن رد ستانكوفيتش كان بالرفض نظرًا لأنه مقبل على الإشراف على أحد الأندية الصربية في الفترة المقبلة، وهو ما زاد من احتماليات خلافته لميلويفيتش في النجم الأحمر.

وكما كان متوقعًا، أعلن النادي اليوم أن ستانكوفيتش سيكون المدير الفني الجديد لنادي النجم الأحمر الصربي بداية من 1 يناير المقبل.

وحول ذلك، قال المدرب الجديد للنجم الأحمر في أولى تصريحاته إنه متحمس ومتشوق للتجربة الجديدة بشكل كبير يجعله منتظرًا لأولى المباريات بفارغ الصبر.

وأضاف: "لقد لعبت لمدة سنوات هنا ومن الرائع العودة من جديد كمدرب، فخور باختياري وأشكر كل المسؤولين عن ذلك على ثقتهم في قدراتي وأتمنى أن أثبت صحة خيارهم"

ولعب ستانكوفيتش لمدة 6 سنوات بداية من العام 1992 في صفوف النجم الأحمر الصربي وبدأ مسيرته ولمعانه وانطلاقته نحو التألق من هناك.

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يذكر أن النجم الأحمر قد ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات بعدما سقط بنتائج كارثية في مجموعة ضمت توتنهام وبايرن ميونخ المتأهلين إلى ثمن النهائي.