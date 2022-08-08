رسميًا | سبتمبر المهرجانات .. الهلال يشارك في اعتزال نجم الكرة الكويتية

مهرجان آخر بخلاف المهرجان القطري، الذي سيقام في أوائل سبتمبر المقبل

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، اليوم الإثنين، مشاركته في مهرجان اعتزال أحد نجوم الكرة الكويتية، في شهر سبتمبر المقبل.

مهرجان قطري في بداية سبتمبر:

قبل أيام، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية رسميًا، مشاركة الهلال في كأس ودية، على أرض أكبر استادات كأس العالم قطر 2022.

المباراة سيشارك بها الزعيم بصفته بطل كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، على أن يلتقي ببطل الدوري الموسم للموسم ذاته، والذي سيتم حسمه بنهاية أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل، تحت مسمى "كأس السوبر لوسيل"، في إطار افتتاح ملعب لوسيل، أكبر الملاعب المونديالية.

مهرجان كويتي في أواخر سبتمبر:

وفي أواخر سبتمبر، يشارك الزعيم في مهرجان آخر، لكنه كويتي هذه المرة..

الهلال أعلن المشاركة في مهرجان اعتزال نواف الخالدي؛ حارس مرمى منتخب الكويت والقادسية، والذي سيشهد مشاركة عدد من نجوم العرب.

المباراة من المقرر أن يلتقي بها الزعيم مع القادسية، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في 25 من سبتمبر المقبل.

من هو نواف الخالدي؟

في عام 2017، أعلن الخالدي تعليق حذائه بشكل رسمي، وهو ابن الـ36عامًا، بعدما حقق عديد الإنجازات.

بدأ الحارس الأسبق مسيرته في نادي خيطان، ثم انتقل في عام 2000 لنادي القادسية، ليبدأ معه تحقيق البطولات.

على المستوى الدولي، توج الخالدي بكأس الخليج 1998 مع الكويت، ومع القادسية، حصد لقب الدوري الكويتي تسع مرات، وسبع مرات كأس ولي العهد ومثلها كأس الأمير، كأس السوبر المحلي أربع مرات، وحقق كأس الخرافي مرتين، ولقب وحيد من كأس الخليج للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي.