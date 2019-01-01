رسمياً - سانت إيتيان يعلن مدربه الجديد

برينتون سيتولى المسئولية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن سانت إيتيان الفرنسي عن تعيين جيسلان برينتون مديراً فنياً جديداً للفريق الأول.

وكان برينتون هو مساعد جان لويس جاسيه المدرب السابق في الموسم الماضي.

أيضاً سبق لبرينتون تولي قيادة مونتبلييه، بالإضافة إلى باستيا بين عامي 2014 و2016.

وسيخوض سانت إيتيان منافسات الدوري الأوروبي، بعد تأهل الثلاثي باريس سان جيرمان وليل وليون إلى دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن سانت إيتيان أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بـ66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منطقة دوري الأبطال.