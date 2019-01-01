الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رسميًا - سامبدوريا يضم مورييو بعد انتهاء إعارته مع برشلونة

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مدافع إنتر وفالنسيا وبرشلونة سابقًا إلى سامبدوريا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن نادي سامبدوريا رسميًا ضم المدافع الدولي الكولومبي جيسون مورييو قادمًا من فالنسيا الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته إلى برشلونة.

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وكان مورييو قد انتقل إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية من أجل تعويض إصابة صامويل أومتيتي.

ولم تكن رحلة المدافع الكولومبي في برشلونة ناجحة، حيث أنه لم يشارك إلا في 4 مباريات فقط بعد حسم الفريق الكتالوني للقب الدوري.

وسيمتد عقد مورييو مع سامبدوريا إلى غاية العام 2023، حيث وقع معه لـ 4 سنوات رغم بلوغه من العمر 27 عامًا.

وانضم مورييو إلى فالنسيا بشكل رسمي صيف العام 2018 بعدما لعب للخفافيش بنظام الإعارة قادمًا من إنتر الإيطالي.

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يذكر أن سامبدوريا قد تعاقد مع مدرب روما وساسولو السابق إيزيبيو دي فرانشيسكو، خلفًا لماركو جيامبولو الذي تعاقد معه ميلان.  

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