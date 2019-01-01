رسمياً - ساري لن يواجه نابولي

المدير الفني للسيدة العجوز يعاني من التهاب رئوي

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد يوفنتوس الإيطالي غياب مدربه ماوريتسيو ساري عن أول مباراتين في الدوري الإيطالي الذي سينطلق بعد يومين.

وبذلك سيغيب المدرب الجديد عن مواجهة الأسبوع الأول ضد بارما، وقمة الثاني ضد نابولي وصيف العام الماضي.

وقال يوفي في بيانه:"ماوريتسيو ساري خضع للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم، والتي أظهرت مساراً جيداً في علاجه".

وأضاف:"للحصول على التعافي التام من الالتهاب الرئوي الذي ألم به في الآونة الأخيرة، المدرب لن يكون على مقاعد البدلاء لأول مباراتين في الدوري الإيطالي".

وأوضح:"القرار قد تم اتخاذه للسماح للمدرب –الذي ذهب إلى مقر النادي اليوم لتنسيق العمل مع جهازه المعاون- بالعودة لمزاولة أنشطته الطبيعية في أقرب وقت ممكن".

بذلك يفسد هذا المرض القمة المرتقبة، التي كان ينتظر بها الجميع مواجهة ساري الأولى ضد فريقه السابق نابولي.