رسميًا | زيادة أجانب الدوري السعودي وآلية التأهل لدوري أبطال آسيا

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، اليوم الخميس، اجتماعًا شهد عديد القرارات المهمة، التي تم اعتمادها بشكل رسمي، منها آلية المتأهلين لدوري أبطال آسيا 2023-24، وزيادة عدد اللاعبين الأجانب والأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا تقرر بشأن عدد اللاعبين الأجانب؟

اتحاد المسحل بالإجماع قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق ليصبح العدد ثمانية لاعبين بدلًا من سبعة، بدايةً من الموسم المقبل 2022-23.

لكن يشترط أن تضم قائمة المباراة سبعة أجانب بحد أقصى لكل فريق إلا أنه بداية من موسم 2023-24 سيتم السماح للأندية بإشراك الثمانية أجانب في المباراة.

كم سيزداد عدد أندية الدوري السعودي؟

تقرر أيضًا خلال الاجتماع أنه بدايةً من موسم 2023-24 سيزداد عدد الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 فريقًا.

سيهبط فريقان في موسم 2022-23 إلى دوري بلو للدرجة الأولى، فيما سيصعد أربعة فرق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يكون الهبوط بهذا الشكل استثنائيًا، فيهبط بعد هذا الموسم ثلاثة فرق وتصعد مثلها.

ما هي آلية المتأهلين لدوري الأبطال 2024؟

في السنوات الماضية، يتأهل بطل الدوري السعودي ووصيفه وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين مباشرةً إلى دوري الأبطال، فيما يخوض صاحب المركز الثالث في الدوري مباراة الملحق، مع اشتراط حصولهم على الرخصة الآسيوية.

لكن هذا النظام سيتغير في 2023-24 بشكل استثنائي، نظرًا لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من البطولة القارية..

نسخة 2024 من دوري الأبطال، ستتزامن مع موسمي 2021-22، و2022-23 من الدوري السعودي المحلي، لذلك تقرر أن يتأهل للبطولة القارية بطل الدوري المحلي 2021-22، وبطل موسم 2022-23، وبطل كأس الملك 2022-23 بشكل مباشرة، فيما يصعد للملحق بطل كأس الملك 2021-22.

وفي حال تكرر فريق في الآلية المذكورة أعلاه في بطولتين، يتم الاختيار بشكل تسلسلي بدايةً من وصيف الدوري 2022-23، ثم وصيف الدوري 2021-22، ثم ثالث الدوري 2022-23، فثالث الدوري 2021-22، وأخيرًا رابع الدوري 2022-23.

كل ما سبق يشترط حصول المشاركين على الرخصة الآسيوية، بجانب أنه سيتم اعتماد هذه الآلية ما لم يصدر الاتحاد الآسيوية آلية معينة.

نتائج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. ⬇️ pic.twitter.com/G2DE9QCGNt — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 14, 2022

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