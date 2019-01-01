رسمياً | زاباكوستا من تشيلسي إلى روما

المدافع الإيطالي يعود للسيري آ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن روما ضم المدافع الدولي الإيطالي دافيدي زاباكوستا من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

المفاوضات بين الطرفين لم تتواصل لوقت طويل، ووصل اللاعب مساء الثلاثاء وخضع للفحوصات الطبية.

كالوم هودسون يعود لتدريبات تشيلسي

Davide Zappacosta arrives in Rome...

👋 pic.twitter.com/Z7HzW5UCIP — AS English (@ASRomaEN) August 20, 2019

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وأعلن روما أنه ضم زاباكوستا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، ولم يوضح إذا كان هناك بند أحقية شراء.

وصرح اللاعب قائلاً: "أشعر بعاطفة قوية لأنني افتقدت إيطاليا، سعيد بالقدوم هنا، أشعر أنني في منزلي، الفريق شاب وسيقدم عرض قوي".

وانضم زاباكوستا إلى صفوف تشيلسي في 2017 قادماً من صفوف تورينو مقابل 28 مليون يورو، وشارك في 26 لقاء بكل المسابقات.