رسميًا - رينارد يعلن رحيله من تدريب منتخب المغرب

رينارد يرحل من القيادة الفنية لمنتخب المغرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب رحيله بشكل رسمي عن الإدارة الفنية لأسود الأطلس في بيان له منذ قليل.

وكان المنتخب المغربي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، من دور الـ16 أمام نظيره البنيني.

وكشف رينارد في بيان رسمي له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رحيله من تدريب منتخب المغرب.

ووجه المدرب الفرنسي الشكر للملك محمد السادس، ملك المغرب، لما قدمه له من دعم وأيضًا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وشكر رينارد اللاعبين والجهاز الفني على الفترة الذي قضاها مع المنتخب المغربي، مؤكدًا أنه اتخذ القرار بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.