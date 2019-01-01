رسميًا | ريال مدريد يكشف عن قميص موسم 2019-2020

تعرف على شكل قميص ريال مدريد للموسم المقبل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني القميص الأساسي الخاص بموسم 2019-2020 والذي جاء يحمل عنوان "إن كنت تطلب المجد".

القميص يشبه تصميم موسم 2011-2012 بالألوان البيضاء والخطوط الذهبية.

بينما يرتدي حارس المرمى الموسم المقبل قميص ذهبي اللون مع خطوط سوداء.

وظهر في الإعلان الرسمي للقميص كلًا من جاريث بيل وسيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز وإيسكو ولوكا زيدان وتوني كروس بجانب كريم بنزيما.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب ريال مدريد من إعلان الصفقة الرابعة بالتعاقد مع إيدين هازارد خلال الصيف الجاري.

جدير بالذكر أنّ الملكي ضم رودريجو ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.