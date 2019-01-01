رسميًا .. ريال مدريد يعوض بنفيكا ببديل جواو فيلكس

تمت الصفقة بنجاح

بشكل رسمي .. أعلن موقع ريال مدريد الإلكتروني توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي، بموجبه تمت الموافقة على إرسال ابن أكاديمية "لا فابريكا" راؤول دي توماس إلى بطل البرتغال.

ورغم تحفظ النادي الملكي على التفاصيل المادية المتعلقة بالصفقة، إلا أن أغلب التقارير الواردة من داخل البيرنابيو، تؤكد أن الريال سيجني من وراء الصفقة ما لا يقل عن 25 مليون يورو.

وجاء إعلان انتقال دي توماس إلى أصحاب ملعب "الضوء" بعد دقائق قليلة من الموافقة على بيع المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس لأتليتكو مدريد في صفقة قياسية، أنعشت خزينة بنفيكا بحوالي 126 مليون يورو.

ويعتبر دي توماس البالغ من العمر 25 عامًا من أبناء الأكاديمية التي جنى منها الريال 300 مليون يورو في العشرية الأخيرة، مع ذلك لم يحظ بفرصة اللعب للفريق الأول، مكتفيًا باللعب مع فريق الشباب والكاستيا، بجانب عدة تجارب على سبيل الإعارة، آخرها مع رايو فاييكانو.

صفقة انتقال جواو فيليكس أصبحت ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم 😯💶 pic.twitter.com/qKgClr2N3b

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وأجاد دي توماس في فترة إعارته الأخيرة، مسجلاً 38 هدفًا من مشاركته 65 مباراة بقميص فاييكانو، قبل أن يضمه بنفيكا بعقد دائم، لتعويض كريستيانو رونالدو الجديد، المنتقل لتوهه للهنود الحمر.