رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم أنطونيو روديجر

الألماني ينضم لكتيبة دفاع أنشيلوتي

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي ضم الألماني أنطونيو روديجر من تشيلسي الإنجليزي، ليسدل الستار على واحدة من الصفقات التي تم الحديث عنها بشكل كبير مؤخرًا.

ريال مدريد حصل على توقيع الألماني الذي انتهى عقده مع تشيلسي الإنجليزي، بعدما قضى في صفوف النادي اللندني 5 أعوام.

المدافع الألماني طويل القامة كان مطمعًا للعديد من أندية أوروبا نظرًا لانتهاء عقده مع تشيلسي ومروره بفترة ملحوظة من تحسن المستوى على التحديد في الموسم الأخير.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أنهى كل شيء برفقة ريال مدريد ويحق للنادي أن يسجله في قوائمه، وبالتالي سيحظى بفترة الإعداد كاملة برفقة الميرنجي.

ما هي مدة عقد روديجر مع ريال مدريد؟

عقد روديجر مع ريال مدريد سيمتد لأربعة مواسم وفقًا لما أعلنه النادي الملكي، ومن المقرر أن يتم تقديمه في العشرين من يونيو المقبل.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد طلب روديجر من ريال مدريد قبل الموسم الماضي، ولكن وجود عام متبقٍ في عقده، مع الظروف الطيبة التي كان يمر بها تشيلسي الذي كان متوجًا لتوه بدوري أبطال أوروبا عرقلت الصفقة.

أما في الوقت الراهن فلا يمر تشيلسي بأفضل فتراته من ناحية الاستقرار بعد انتقال ملكية النادي من الروسي رومان أبراموفيتش المالك التاريخي للنادي اللندني إلى تود بويلي، وحاجة البلوز لإنعاش الخزائن بصفقات راحلة، وإدخال إضافات فنية لتشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.

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