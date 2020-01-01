رسميًا .. ريال مدريد يعلن التشخيص النهائي لإصابة رودريجو

صدمة لريال مدريد

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي أن لاعبه البرازيلي الشاب رودريجو يعاني من إصابة في وتر العضلة الفخذية ذات الرأسين بساقه اليمنى، مؤكدين أنه سيتم تقييم تطور حالته.

وتعرض رودريجو لإصابة في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام غرناطة والتي فاز بها الفريق الملكي مساء الأربعاء الماضي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 35 وأثناء محاولة رودريجو الدخول لمنطقة الجزاء تعثر وسقط ليشكو من آلام في الفخذ ويطلب إجراء التغيير ليخرج بعد 3 دقائق ويشترك ماركو أسينسيو.

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رودريجو خرج محمولًا على نقالة مما أكد أن الإصابة التي يعاني منها ليست سهلة، وهو الأمر الذي أكده التشخيص النهائي والفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعب.

وأكد سيرخيو فالنتين الصحفي المقرب من ريال مدريد أن مدة غياب رودريجو عن الملاعب ستكون 3 أشهر، وهي صدمة جديدة يتلقاها النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد تخلص من وحش الإصابات الذي ضرب الفريق وذلك بعد تعافي عدد كبير من اللاعبين على رأسهم فيدي فالفيردي وهازارد وعودتهم للفريق.

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ولكن الملكي لم يهنأ بالقائمة الكاملة طويلًا ليتعرض لوكا مودريتش لإصابة على مستوى العضلة الضامة ثم يلحق به رودريجو بإصابة ستعطل مسيرته حتى يعود.