رسميًا | ريال مدريد يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد تيباس والليجا!

خافيير تيباس في وضع حرج أمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد اتفاقية قرض الصندوق الأمريكي.

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد رابطة الدوري الإسباني ورئيسها خافيير تيباس لإيقاف اتفاقية صندوق الاستثمار الأمريكي المزعومة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الموقع الإلكتروني لريال مدريد، وأكد خلاله أن تلك الإجراءات ستكون ضد الصندوق أيضًا ورئيسه.

وكتب النادي في البيان: "مجلس إدارة ريال مدريد اجتمع اليوم واتفق بالإجماع على اتخاذ إجراءات قانونية مدنية وجنائية ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني السيد خافيير تيباس".

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وأضاف البيان: "الإجراءات ستكون أيضًا ضد السيد خافيير دي خايمي، المسؤول عن صندوق "سي في سي" الاستثماري".

وأردف: "ريال مدريد سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة ليوقف الاتفاقية التي تمت بين الرابطة والصندوق الاستثماري".

ورد تيباس على البيان وكتب على حسابه في "تويتر": "طريقة فلورنتينو بيريز في التهديد والتي كان يستخدمها سرًا في السنوات الماضية أصبحت علانية، ريال مدريد يستحق أفضل من ذلك".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حربًا قوية بين ريال مدريد وبرشلونة من جانب وخافيير تيباس ورابطة الدوري الإسباني من جانب آخر حيث رفض الفريقين القرض الأمريكي الذي سيتم سداده على 50 عامًا.