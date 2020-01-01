رسميًا .. ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش

نادي ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه لوكا يوفيتش في القدم اليمنى وغيابه سيكون لعدة أسابيع.

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه الصربي لوكا يوفيتش بإصابة في القدم اليمنى ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي قبل قليل، أكد من خلاله أن اللاعب خضع للفحص الطبي قبل ساعات حيث تم اكتشاف إصابته.

وأوضح النادي أن إصابة اللاعب جاءت عبارة عن كسر في المفصل الخارجي للقدم اليمنى، ولم يوضح الفترة التي سيغيبها اللاعب بالتحديد.

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وكتب النادي في بيانه: "بعد الفحوصات الطبية التي خضع اليوم لاعبنا لوكا يوفيتش عن طريق الخدمات الطبية الخاصة بريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر المفصل الخارجي لوجه قدمه اليمنى، ونحن في الوقت الحالي في انتظار التقييم".

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وستكون إصابة اللاعب لمدة عدة أسابيع بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" وهو ما قد يبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يعود ريال مدريد للتدريبات بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة استعدادًا لعودة مباريات كرة القدم التي كانت قد توقفت بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أجرى عدة فحوصات طبية لنجومه يوم الأربعاء الماضي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل العودة للتدريبات.