رسميًا - ريال مدريد يضم أريولا في إعارة لموسم واحد

نادي ريال مدريد يعلن عن انضمام ألفونسو أريولا لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد عن حصوله على خدمات اللاعب ألفونسو أريولا نجم فريق باريس سان جيرمان بصفوفه لمدة موسم واحد فقط.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر موقعه الإلكتروني وأكد خلاله أن الصفقة جاءت لتكون إعارة تبدأ هذا الصيف وتنتهي يونيو المقبل.

بيل مع ريال مدريد ⚪️



👕 234 مباراة

⚽️ 104 هدف

🅰️ 47 تمريرة حاسمة



هل تراه مناسب كفاية للميرينجي؟ 🥴 pic.twitter.com/aAFZBBIuh0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وتأتي الصفقة ضمن انضمام كيلور نافاس لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا لريال مدريد بشكل نهائي مقابل ١٥ مليون يورو.

وتعد صفقة انضمام أريولا للنادي الملكي هامة لصالح الفريق الإسباني في ظل رغبتهم في تواجده كحارس ثاني في الفريق خلف تيبو كورتوا.

رجل رائع - رجل مخيب | فياريال × ريال مدريد

ومن المقرر أن يعود الحارس الشاب أندري لونين عقب انتهاء الموسم الجاري ليحل محل أريولا في مركز الحارس الثاني بريال مدريد.

جدير بالذكر أن أريولا لم يسبق له أن لعب خارج فرنسا سوى في فترة إعارة لفياريال خلال عام ٢٠١٥، مما يعني أنه على علم بظروف وأجواء الدوري الإسباني.