رسميًا | ريال مدريد يحدد موعد تقديم هازارد
التعليقات()
Goal
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موعد تقديم إيدين هازارد لوسائل الإعلام وتوقيع العقود بعد التعاقد معه من تشيلسي.
هازارد انضم رسميًا لصفوف الملكي مقابل 100 مليون يورو بجانب 30 مليون متغيرات إضافية.
وقال النادي في بيان رسمي إنّ اللاعب البلجيكي سوف يظهر للمرة الأولى بقميص الملكي غدًا، الخميس، في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
Comunicado Oficial: presentación de @hazardeden10 . #WelcomeHazard | #RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 12, 2019
وأوضح البيان أنّ اللاعب سوف يظهر في ملعب "سانتياجو برنابيو" أولًا للجماهير قبل أن يتجه لتوقيع العقود وبداية المؤتمر الصحفي الخاص به.
جدير بالذكر أنّ لوكا يوفيتش، مهاجم الملكي الجديد، تقدّم لوسائل الإعلام صباح اليوم، الأربعاء، بعد التعاقد معه من فرانكفورت.