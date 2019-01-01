رسميًا | ريال مدريد يؤسس فريق للسيدات

ما هي خطة ريال مدريد لتكوين فريق للسيدات؟

أعلن نادي ريال مدريد شراء فريق تاكون للسيدات ليكون لبنة مشروع تأسيسه فريقًا نسائي.

ريال مدريد لا يمتلك فريق كرة قدم نسائية والمنافسة محتدمة كل عام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي إنّه توصل لاتفاق مع تاكون ليكون فريقه للسيدات على أن يتم تفعيل الصفقة في الأول من يوليو 2020.

وأوضحت أنّ الموسم المقبل سيشهد استخدام تاكون لملعب ومعدات البلانكوس ولكن لن يغير الشعار أو ألوان القميص وذلك في مرحلة انتقالية قبل الدمج النهائي في موسم 2020-2021.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو حقق بطولة الدوري الإسباني للسيدات كما وصل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من ليون برباعية نظيفة.

وتُقام بطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا والتي تحظى باهتمام جماهيري غير مسبوق.