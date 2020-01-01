رسميًا | ريال مدريد بدون كورونا ويعود للتدريبات

لا قلق على كتيبة زيدان..

أعلن ريال مدريد عن عودته للتدريبات في العاشرة صباحًا من يوم الإثنين المقبل بعدما أتت نتائج اختبارات فيروس كورونا لاعبيه وجهازه الفني سلبية.

وكان جميع اللاعبين والموظفين في النادي الملكي قد خضعوا يوم الأربعاء لفحوصات كورونا للتأكد من سلامتهم قبل العودة للتدريبات وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإسباني.

برشلونة كان من أوائل الأندية الإسبانية التي عادت للتدريبات مجددًا بعد التأكد من سلامة جميع اللاعبين أيضًا، والآن تلحق بهم كتيبة زين الدين زيدان.

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المرحلة الأولى والثانية في التدريبات هما مرحلتان التدريب الفردي للاعبين مع وصولهم إلى مقر التدريبات وهو يرتدون الكمامات والقفازات.

بينما ستبدأ المرحلة الثالثة بعد عشرة أيام وبالتحديد يوم 18 مايو حيث سيقسم اللاعبون إلى مجموعات كل مجموعة تضم ستة لاعبين، ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من التدريب الجماعي بالصورة التقليدية.

ومن المقرر أن يتم عزل اللاعبين بمجرد الوصول إلى المرحلة الرابعة مع عودتهم للتدريب الجماعي، على أن تُستأنف البطولة في الأسابيع الأخيرة من شهر يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد أعلن أيضًا عن إصابة لوكا يوفيتش بكسر في المفصل الخارجي للقدم اليمنى، ولم يوضح الفترة التي سيغيبها اللاعب بالتحديد.