رسميًا | بسبب كورونا، ريال مدريد وإنتر وبايرن ينظمون بطولة تضامنية

سينظم نادي ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر مسابقة كأس التضامن الأوروبي في 2021.

سينظم نادي ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر مسابقة كأس التضامن الأوروبي في 2021. حيث تريد الأندية الثلاثة نقل رسالة تضامن وإخاء بين شعوب أوروبا في أوقات الوباء الحاد والأزمة الصحية العالمية.

وسوف يفعلون ذلك من خلال مباريات تضامنية مختلفة ، حيث تريد الأندية الثلاثة إظهار تضامنها واحترامها وامتنانها للأبطال العظماء في هذه الأزمة ، العاملين في مجال الصحة .

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سيشهد هذا الكأس 3 مباريات خلال 2021 في مدن مدريد وميونخ وميلانو. وسوف يتم تنسيق مواعيد المباريات وفقًا للمواعيد الرسمية للدول الثلاثة ، وعلى أي حال ، وستنظم عندما يتمكن الجمهور من العودة إلى المدرجات.

كل الفرق ستواجه بعضها البعض: ريال مدريد - إنتر سيعقد في مدريد ، إنتر - بايرن ميونخ في ميلان و بايرن - ريال مدريد في ميونخ.

ومن المقرر أن تذهب عائدات تلك المباريات لشراء موارد الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا.

في جميع المباريات، سيدعو النادي المضيف مجموعة من العاملين في مجال الصحة الذين يواصلون مكافحة الوباء