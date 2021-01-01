رسميًا .. ريال سوسييداد يحسم مصير ألونسو

النجم الإسباني السابق كان على وشك تجربة مثيرة في مسيرته

أغلق نادي ريال سوسييداد الإسباني، الباب تمامًا أمام الجدل المثار حول مصير مدرب الفريق الثاني تشابي ألونسو.

نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، ارتبط الفترة الأخيرة بالانتقال إلى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ لخلافة ماركو روز.

سوسييداد كشف عبر موقعه الرسمي قيام ألونسو بالتجديد حتى يونيو 2022 ليحسم الجدل حول مستقبله.

23 مارس 2021

الصفقة مهددة بالانهيار

أصبحت صفقة انتقال تشابي ألونسو إلى تدريب نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مهددة بالانهيار، بعدما كان على وشك التوقيع على عقود تدريبه للفريق هذا الأسبوع.

النادي الألماني يبحث عن مدرب جديد لخلافة ماركو روز، المتوقع رحيله عن الفريق خلال الأيام القليلة القادمة للانتقال إلى بوروسيا دورتموند.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت رحيل ألونسو عن تدريب الفريق الثاني لريال سوسييداد، من أجل خوض تجربة جديدة في ألمانيا.

ومع ذلك كشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، أن المحادثات بين جلادباخ وألونسو أصبحت في طريقها إلى الانهيار.

وتأتي هذه الأنباء بعد ما أكدته صحيفة "بيلد" أن إدارة النادي الألماني، قررت الانتظار والتفاوض مع بعض المرشحين الآخرين لاختيار الأنسب.

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ومن غير المرجح أن ينتقل صاحب الـ39 سنة إلى جلادباخ بعد تراجع النادي الألماني، إلا إذا حدثت أي تغيرات مفاجئة بعملية المفاوضات.

يذكر أن ألونسو سبق أن عمل في ألمانيا ولكن كلاعب حيث انتقل إلى بايرن ميونخ من ريال مدريد، ولعب للفريق الألماني من 2014 إلى 2017 وأنهى مسيرته هناك.