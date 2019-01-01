رسمياً - ريال سوسيداد يعلن تولي تشابي ألونسو لقيادة فريق الرديف

تشابي ألونسو يعود إلى بيته القديم من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ريال سوسيداد، تولي الإسباني تشابي ألونسو القيادة الفنية للفريق الرديف الذي يلعب في الدرجة الثانية، بداية من اليوم، كما قام بتقديمه إلى وسائل الإعلام.

ألونسو بدأ مسيرته الاحترافية كلاعب في صفوف ريال سوسيداد، بداية من 2000 وحتى 2004 قبل أن ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي.

ولعب ألوسنو مع سوسيداد 114 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها تسعة أهداف، كما لعب 39 مباراة مع الفريق الرديف سجل فيها هدفين.

وأعرب اللاعب الدولي السابق عن سعادته بالعودة إلى بيته القديم، وقال: "هنا فقط أشعر بالراحة، وأشعر أنني متواجد في بيتي".

⭕️رسميًا: تشابي ألونسو يعود إلى ريال سوسيداد كمدربًا لفريق (ريال سوسيداد ب) ✍️

الإسباني يبدأ مسيرته التدريبية حيث بدأ مسيرته كلاعب 👏



ألونسو: "هنا فقط أشعر بالراحة وأشعر أنني في بيتي" 🏡



(@RealSociedad:📸) pic.twitter.com/GHPbMzM2nh — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وواصل: "أنا متحمس جداً لبداية رحلتي مع الفريق وحريص على مساعدة الفريق بكل خبراتي، أنا فخور جدا لعودتي من جديد".

وتابع: "هناك العديد من الأسباب التي جعلتني اعود، سواء على الجانب المهني أو الجانب الشخصي".