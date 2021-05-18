رسميًا .. رويس يرفض المشاركة مع ألمانيا في اليورو

صدمة لعشاق المانشافت

أعلن ماركو رويس جناح بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا، عن عدم تمثيل بلاده في بطولة يورو 2020 القادمة.

اللاعب خرج في بيان رسمي ليعلن عن موقفه من البطولة، في صدمة لعشاق المنانشافت بعدم ذهاب رويس مع فريق المدرب يواخيم لوف للمشاركة في المسابقة.

وقال رويس في بيانه:"بعد موسم صعب ومرهق وناجح في النهاية، قررت بالتفاهم مع مدرب المنتخب الوطني عدم الذهاب إلى اليورو".

وأضاف:"القرار كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، لأنني أشعر دائمًا بالشرف لتمثيل بلادي، ولكني قررت منح جسدي بعض الراحة بعد هذا الموسم الصعب مع دورتموند".

وتابع:"سأحاول استخدام هذه الراحة بأفضل صورة ممكنة من أجل التحضير للموسم القادم، وأتمنى كل التوفيق للوف وفريقنا الوطني في البطولة الأوروبية".

وكان رويس البالغ من العمر 31 سنة، قد شارك في 44 مباراة مع ألمانيا، ونجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 9 وغاب عن قائمة الفريق الحاصل على كأس العالم 2014.

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يذكر أن ألمانيا تقع في المجموعة السادسة في اليورو مع البرتغال وفرنسا، بالإضافة للفريق المتأهل من الملحق.