رسميًا .. روما يعلن ضم مايورال من ريال مدريد، ويوفيتش يتنفس الصعداء

نادي روما يعلن عن نجاحه في ضم اللاعب بورخا مايورال من صفوف ريال مدريد، ويوفيتش يتنفس الصعداء.

أعلن نادي روما اليوم عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب بورخا مايورال من صفوف نظيره ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في بيان أصدره النادي، حيث أكد أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد على ضم مايورال من صفوف الملكي لفترة إعارة.

وستكون إعارة اللاعب الشاب لمدة موسمين فقط، وتنتهي بحلول الصيف بعد القادم، مع وجود شرط يسمح للنادي الإيطالي بضمه نهائيًا.

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الشرط يسمح لروما بضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل، ترتفع لـ 20 مليونًا في الصيف التالي بشكل تلقائي.

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وبهذا الاتفاق يتنفس اللاعب الصربي لوكا يوفيتش الصعداء، حيث تأكد بنسبة كبيرة من استمراره في صفوف ريال مدريد خلال الموسم الجديد.

فبرحيل مايورال عن صفوف ريال مدريد يترك الثنائي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش فقط في مركز رأس الحربة مما يجعل من رحيل الصربي صعبًا للغاية.

وكان يوفيتش قد عانى خلال الأشهر الماضية من الكثير من المشاكل في ريال مدريد سواء داخل أو خارج الملعب ولم يحصل على فرصة واضحة لقيادة هجوم الفريق.

جدير بالذكر أن زيدان كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن كل شيء ممكن في سوق الانتقالات حتى الخامس من أكتوبر فيما يتعلق برحيل اللاعبين عن الملكي.