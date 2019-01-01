رسميًا - روما يضم أمادو دياوارا ويعلن الصفقة بجانب خيري

نادي روما الإيطالي يعلن عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب أمادو دياوارا من نابولي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي روما الإيطالي عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الغيني أمادو دياوارا قادمًا من صفوف نظيره نابولي.

جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره روما ليعلن عن الصفقة التي امتد التفاوض عليها خلال الأسابيع الماضية بجوار مناقشات انضمام اليوناني كوستاس مانولاس للفريق الساحلي.

وظهر الإعلان عن الصفقة بشكل جديد للغاية يتم استخدامه للمرة الأولى من قبل أندية كرة القدم حول العالم، وأظهر جانب إنساني كبير من قبل مسؤولو الفريق العاصمي.

UFFICIALE: Amadou Diawara è un calciatore della



Questa estate l’#ASRoma sta utilizzando i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo.@telefonoazzurro ❤️ @MissingKids pic.twitter.com/SoQ6Q8GLD4

— AS Roma (@OfficialASRoma) July 1, 2019

يأتي هذا بعدما خصص نادي روما نصف حجم مقطع الفيديو الخاص عن الإعلان عن الصفقة من أجل التنويه عن عدد من الأطفال المفقودين، في محاولة للمساهمة في استعادتهم لذويهم.

وكلفت الصفقة نادي روما حوالي ٢١ مليون يورو بحسب ما الموقع الإلكتروني للجياليروسي، ولم تكن ضمن صفقة انضمام مانولاس لنابولي.

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جدير بالذكر أن روما كان قد نوه أنه سيقوم بتكرار نفس الطريقة في الإعلان عن كل صفقات الموسم الجديد بالتنويه عن المفقودين للمساعدة في العثور عليهم.