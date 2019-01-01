الانتقالات

رسمياً | روما يتعاقد مع مدافع تركي

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twitter/@officialasroma
الذئاب يتحركون لتعويض رحيل مانولاس إلى نابولي..

أعلن روما الإيطالي عن تعاقده مع المدافع التركي ميرت سيتين قادماً من نادي جنتشلربيرليجي التركي.

جاء ذلك في آخر تجركات الذئاب بفترة الانتقالات الصيفية الجارية، والمستمرة في إيطاليا حتى نهاية أغسطس.

وتم نشر تقديم اللاعب عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مرفقاً بحملة التنويه عن المفقودين التي يتبناها النادي العاصمي.

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وكان روما قد تعاقد مع الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا قادماً من يوفنتوس مقابل قرابة 30 مليون يورو، كما تعاقد مع باو لوبيز الوافد من ريال بيتيس والذي بات أغلى حارس في تاريخ النادي بمبلغ 23.5 مليون يورو.

أيضاً دعم روما خط الوسط هذا الصيف بالثنائي أمادو دياوارا من نابولي وبرايان كريستانتي من أتالانتا، حيث كلف كل منهما مبلغ 21 مليون يورو.

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