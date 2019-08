رسمياً | روما يتعاقد مع مدافع تركي

أعلن روما الإيطالي عن تعاقده مع المدافع التركي ميرت سيتين قادماً من نادي جنتشلربيرليجي التركي.

جاء ذلك في آخر تجركات الذئاب بفترة الانتقالات الصيفية الجارية، والمستمرة في إيطاليا حتى نهاية أغسطس.

وتم نشر تقديم اللاعب عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مرفقاً بحملة التنويه عن المفقودين التي يتبناها النادي العاصمي.

وكان روما قد تعاقد مع الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا قادماً من يوفنتوس مقابل قرابة 30 مليون يورو، كما تعاقد مع باو لوبيز الوافد من ريال بيتيس والذي بات أغلى حارس في تاريخ النادي بمبلغ 23.5 مليون يورو.

🇹🇷 Turkish defender Mert Cetin is now a player 💪



🇮🇹 This summer #ASRoma is working with international charities including @MissingKids, @ICMEC_official & @missingpeople to use our transfer announcements to raise awareness in the search for missing children 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸🇰🇪🇬🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/cfCDvaLo8Q