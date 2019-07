رسمياً- روما يتعاقد مع حارس ريال بيتيس

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الحارس باو لوبيز لاعب ريال بيتيس.

الموقع الرسمي للذئاب كشف عن التوصل لاتفاق نهائي مع بيتيس، في صفقة تصل قيمتها 23.5 مليون يورو.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة انضمام اللاعب لروما إلى 28 مليون، مع إضافة بعض المتغيرات المستقبلية.

Official: Pau Lopez is an AS player.



🇬🇧 This summer #ASRoma is using signing announcements on social media to raise awareness about the search for missing children - including these 4 children from the UK. RT to help @missingpeople find them 🇬🇧 pic.twitter.com/9yngEP6mH6