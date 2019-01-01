رسميًا | رودريجو ينضم لقائمة مصابين ريال مدريد

تعرف على بيان ريال مدريد الرسمي حول إصابة رودريجو

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أعلن نادي ريال مدريد تعرض رودريجو، لاعب الفريق، لإصابة قد تحرمه من المشاركة في انطلاق الدوري الإسباني.

رودريجو سوف يلعب مع الفريق الرديف خلال الموسم الجاري على أن يتم تصعيده مستقبلًا للمشاركة مع الكبار.

وقال النادي في بيان رسمي إن صاحب الـ 19 عامًا تعرض لإصابة في عضلة المستقيمة بالفخذ الأيمن دون الكشف عن فترة الغياب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ رودريجو انضم للرديف ولكنّه لن يشارك في مباراة الليلة ضد ليونيسيا الودية كما لن يتواجد في الجولة الأولى من دور الدرجة الثانية يوم الأحد المقبل.

وسبق وتعرض تيبو كورتوا ولوكا يوفيتش وأسينسيو وفيرلاند ميندي وبراهيم دياز للإصابة ولم يعد الثلاثي الأخير حتى الآن.