رسمياً - روبينيو ينضم لتوران وأديبايور في باشاك شهير

صفقة جديدة لتعزيز حقوق الفريق في الفوز بالدوري التركي هذا الموسم

أكد نادي باشاك شهير التركي، تعاقده مع المهاجم البرازيلي روبينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

روبينيو تألق بشكل لافت مع نادي سيفاسبور التركي هذا الموسم، ليقرر باشاك الاستعانة به ضمن صفوفه.

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وقام النادي التركي بتقديم البرازيلي في مؤتمر صحفي أُقيم مساء اليوم السبت.

ووفقاً لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الصفقة وصلت قيمتها 2 مليون يورو.

وينضم بذلك نجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق صاحب الـ8 أهداف هذا الموسم، للعديد من اللاعبين المخضرمين في باشاك شهير.

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ويأتي على رأسهم المهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور، الفرنسي جايل كليشي والتركي أردا توران.

ويحتل باشاك شهير المركز الأول بجدول الدوري التركي، حيث يمتلك 35 نقطة، مقابل 29 لطرابزون سبور صاحب المركز الثاني.