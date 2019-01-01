رسميًا | رفض طلب الأهلي - مواجهة إنبي على بتروسبورت

الأهلي كان يرغب أن تقام المباراة ببرج العرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا إقامة مباراة الأهلي أمام إنبي، على ملعب بتروسبورت.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من المصري الممتاز.

الأهلي كان قد تقدم بطلب نقل المباراة إلى برج العرب، بناءً على طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني، والذي لم تعجبه أرضية ملعب بتروسبورت قط.

لاسارتي: نحترم الجميع، وكل المباريات صعبة، لكننا لا نريد سوى الفوز

وأوضحت اللجنة أن المباراة ستقام في مكانها وموعدها المحدد مسبقًا بعدما خاطبت الأمانة العامة للقوات المسلحة، والتي بدورها رفضت إقامة المباراة ببرج العرب.

يذكر أن المارد الأحمر يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من 30 مباراة بفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب الـ66 نقطة من 29 مباراة.

بينما يأتي الفريق البترولي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.