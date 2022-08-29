رسميًا | رغم تجديد عقده .. النصر يتخلى عن نجم وسطه

أعلن نادي الطائي السعودي رسميًا تعاقده مع مختار علي نجم وسط النصر لموسم واحد بالإعارة، وذلك بعد أشهر قليلة من تجديد عقد اللاعب مع ناديه العاصمي.
صاحب الـ24 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية مع تشيلسي قبل أن ينتقل إلى فيتيس الهولندي ومنه إلى النصر صيف 2019.
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ورغم الآمال والطموحات الكبيرة إلا أن علي لم يستطع فرض نفسه على التشكيل الأساسي للنصر خلال المواسم الماضية، ولذا أعاره النادي إلى الطائي في يناير الماضي لمدة 6 أشهر.
النصر أبدى حرصه على استمرار اللاعب معه مستقبلًا، إذ جدد عقده في يناير الماضي لمدة 3 سنوات، والذي كان سينتهي بنهاية الموسم الماضي، وذلك قبل انتقاله للعب في حائل.
الجميع كان يتوقع بقاء علي صاحب الأصول الصومالية هذا الموسم في ملعب مرسول بارك خاصة مع رحيل المدرب آنجل ميجيل روسو والتعاقد مع رودي جارسيا وتقديم اللاعب لمستوى جيد مع الطائي، إلا أن ذلك لم يحدث بانتقاله في إعارة جديدة للفريق الحاتمي.
الطائي أعلن رسميًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين استعارة علي حتى نهاية الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، وقد نشر مقطع فيديو للاعب أبدى خلاله سعادته بتلك الخطوة.
لا يتحدث العربية، لكن 6 شهور في #حائل كانت كافية لأن يحب أهلها ويحبونه، ويقول: جيرتكم تنشرى ❤️@_MukhtarAli— نادي الطائي السعودي (@tai1381) August 29, 2022
.#الطائي #فارس_الشمال 🤍 pic.twitter.com/y5khR28xh2
علي كان قد لعب 11 مباراة مع الطائي في الموسم الماضي سجل بها هدفين وصنع هدف، فيما لم يخض أي لقاء رسمي بالقميص الأصفر.
يُشار إلى أن النصر بدأ موسمه بالفوز على الوحدة بهدف فيسنت أبو بكر، فيما حقق الطائي انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.
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