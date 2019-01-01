رسمياً – رشيد غزال إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة

غزال يغادر ليستر سيتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، حصوله على توقيع الجزائري رشيد غزال لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن النادي الإيطالي حسم صفقة اللاعب صاحب الـ 27 عاماً لصالحه مقابل 10 مليون يورو.

وانضم غزال إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي، لتعويض رحيل مواطنه رياض محرز إلى مانشستر سيتي، ولكنه خرج من حسابات المدير الفني للفريق براندن رودجرز.

وتمكن اللاعب الجزائري من تسجيل هدفين، في 22 مباراة خاضها مع الثعالب الإنجليزية، كما أنه لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم مع فريقه.

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وقبل انضمامه إلى ليستر، لعب رشيد سنوات عديدة في فرنساً، بألوان كلا من ليون ومن بعده موناكو.

جدير بالذكر أن فيورنتينا أنهى اليوم ثلاث صفقات، رشيد غزال ومن قبله بوبي دنكان وبيدرو.