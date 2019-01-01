رسميًا - رحيل جيسوس وزوران ماميتش مديرًا فنيًا للهلال السعودي

الكرواتي استقال من العين رغبة في خوض تجربة جديدة مع الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع الكرواتي زوران ماميتش لتولي المسؤولية الفنية للفريق، لمدة موسم ونصف، على أن ينتهي عقده بنهاية موسم 2019-2020.

وأوضح الزعيم أنه قام اليوم الأربعاء بفسخ تعاقده مع البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

بيان رسمي - رئيس العين: مطالبون بالثقة في الزعيم وشعار الكيان أكبر من كل المعطيات

جيسوس تولى المسؤولية الفنية للهلال في يونيو الماضي، ونجح في بداية مشواره لقيادته للتتويج بطلًا للسوبر السعودي على حساب اتحاد جدة.

وخلال 20 مباراة، قاد خلالها البرتغالي الزعيم، حقق الفوز في 15 منها، وتعادل في أربع، وخسر لقاء وحيد.

ومن المقرر أن يقود زوران مران الفريق بداية من غدًا الخميس، استعدادًا لملاقاة الفتح.

الموج الأزرق يستعد لمواجهة الفتح، المقرر إقامتها في الرابع من فبراير المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن زوران ماميتش كان قد قام بالأمس بفسخ تعاقده مع العين الإماراتي، بعد عامين حقق بهما عدد من الإنجازات، كان آخرها الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2018.