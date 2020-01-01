رسميًا | رافينيا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان

برشلونة يتخلّص من الحمل الزائد ورافينيا ألكانتارا إلى باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان رسميًا التعاقد مع نجم برشلونة رافينيا ألكانتارا في صفقة لن تكلف خزائنه أي أموال في الصيف الحالي، ولكنه سيدفع فقط 3 ملايين يورو كمتغيرات.

وتلقى رافينيا العديد من العروض ولكن لم يصل أي منها إلى مبلغ 16 مليون يورو وهو الشرط الجزائي الذي اتفق عليه مع برشلونة الصيف الماضي

لم يكن باريس سان جيرمان النادي الوحيد المهتم بخدماته، ولكن في الوقت الحالي لم يستطع أي ناد تقديم عرض يصل إلى 16 مليون يورو التي يريدها برشلونة بسبب الأزمات الاقتصادية.

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وبناء عليه، فإن برشلونة قرر التخلص منه حتى وإن لم يحصل على المقابل المطلوب والمنتظر من أجل إنعاش ميزانيته والتخلص من الحمل الزائد على مستوى الرواتب.

النجم البرازيلي خارج حسابات رونالد كومان وأُخبر أنه لن يلعب هذا الموسم مع برشلونة، لذلك فإنه في حالة لم يرحل هذا الصيف، فسيبقى ويغادر مجانًا في نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

هذا ما جعل باريس سان جيرمان يدخل على الخط في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ليخطف النجم البرازيلي بنفس التفاصيل التي باع بها برشلونة راكيتيتش، مقابل بسيط أو بلا مقابل مع إضافات تدفع في الموسم المقبل.

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يذكر أن برشلونة بحث خلال الميركاتو عن بيع حمولته الزائدة من اللاعبين الذين لا يحتاجهم رونالد كومان من أجل تعويض الخسائر المادية للنادي والتي زادت بسبب فيروس كورونا.