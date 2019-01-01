رسميًا - رازفان لوشيسكو مدربًا للهلال السعودي

فهد بن نافل نجح في مهمة باريس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الروماني رازفان لوشيسكو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وجاء تعاقد الزعيم مع المدرب الروماني في العاصمة الفرنسية "باريس، حيث اجتمع معه فهد بن نافل؛ رئيس النادي أمس السبت.

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التقارير الصحفية أكدت أن بن نافل ناقش مع لوشيسكو عديد الملفات خلال اجتماع الأمس، وعلى رأسه ملف الراحلين والتعاقدات الجديدة.

ويأتي تعاقد الهلال مع المدرب صاحب الـ50 عامًا بعد إقالة الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني السابق، واستعارة شاموسكا مدرب الفيصلي، بنهاية الموسم المنقضي، لقيادة الفريق في الثلاث مباريات الأخيرة من الموسم.

يذكر أن رازفان رحل مؤخرًا عن تدريب باوك اليوناني بعد أن قاده لتحقيق لقب الدوري المحلي دون تلقي أي هزيمة.