رسميًا - رازفان لوشيسكو مدربًا للهلال السعودي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الروماني رازفان لوشيسكو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.
وجاء تعاقد الزعيم مع المدرب الروماني في العاصمة الفرنسية "باريس، حيث اجتمع معه فهد بن نافل؛ رئيس النادي أمس السبت.
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التقارير الصحفية أكدت أن بن نافل ناقش مع لوشيسكو عديد الملفات خلال اجتماع الأمس، وعلى رأسه ملف الراحلين والتعاقدات الجديدة.
🎥 ✍🏻 📄#الهلال#فيديو_الهلال#رازفان_مدرب_الهلال pic.twitter.com/Y3w7So8hAf— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 30, 2019
ويأتي تعاقد الهلال مع المدرب صاحب الـ50 عامًا بعد إقالة الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني السابق، واستعارة شاموسكا مدرب الفيصلي، بنهاية الموسم المنقضي، لقيادة الفريق في الثلاث مباريات الأخيرة من الموسم.
يذكر أن رازفان رحل مؤخرًا عن تدريب باوك اليوناني بعد أن قاده لتحقيق لقب الدوري المحلي دون تلقي أي هزيمة.
جيرارد مثل الذهب، لا يصدأ أبدًا! ✨😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019
ما أجمل أن يكون مدربك أسطورة مثل جيرارد فهو يُطبق لك ما يُريده داخل الميدان👌
انظروا إلى جيرارد وهو بعمر الـ39 عامًا أفضل من لاعبين حاليين 👀😲 pic.twitter.com/5SmbyI990x