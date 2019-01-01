رسميًا - راؤول يدرب الكاستيا عقب عام من تدريب شباب ريال مدريد

نادي ريال مدريد يعلن رسميًا عن تولي راؤول لتدريب الكاستيا بداية من الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد عن تولي أسطورته راؤول جونزاليز لتدريب فريق الكاستيا الأول بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الملكي وأكد من خلاله أن راؤول سيكون على رأس القيادة الفنية للفريق الثاني لريال مدريد.

وكان راؤول قد سبق له أن درب فرقًا عديدة في شباب وناشئي ريال مدريد والآن حان موعد قيادته للفريق الثاني في صفوف النادي الملكي.

ويلعب فريق الكاستيا في الوقت الحالي في الدوري "B" من الدرجة الثانية الإسبانية بالمجموعة الأولى، حيث خسر في مباريات التصفيات بنهاية الموسم الماضي ضد كارتانيا.

وتمنى الموقع الإلكتروني لريال مدريد التوفيق لراؤول في مهمته الجديدة والتي أصبحت الخطوة الأخيرة في مسيرة مدربي الفريق الأول الأخيرين ومنهم زيدان وسانتياجو سولاري.

جدير بالذكر أن النادي الملكي كان قد أعلن عن إقالة المدير الفني السابق لفريق الشباب ألفارو بينيتو بعد انتقاده للفريق الأول علنًا في الأشهر الماضية.