رسميًا.. دي ليخت أفضل لاعب شاب في العالم 2019

فرانس فوتبول تختار دي ليخت كأفضل لاعب شاب في العالم 2019

حصل المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم نادي يوفنتوس جائزة أفضل لاعب صاعد لعام 2019 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال العام الحالي مساء اليوم في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقدم دي ليخت أداء كبيرًا خلال الموسم الماضي مع أياكس أمستردام حيث فاز مع الفريق بلقبي الدوري والكأس المحليين، كما وصل معهم إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كأصغر قائد في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الدور.

ومع المنتخب الهولندي وصل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، لينتقل إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 84 مليون يورو كثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وخلال هذا الموسم قدم أداء مميزًا بعدما شارك بشكل أساسي مع يوفنتوس منذ إصابة جورجيو كيليني، ورغم بدايته المتوسطة إلا أن مستواه تحسن تدريجيًا.

ولعب دي ليخت دورًا كبيرًا في موسم أياكس الاستثنائي، ليصبح حديثًا للجميع حول العالم رفقة مواطنه فرينكي دي يونج وعدد من اللاعبين الآخرين.

لماذا لن يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية؟

يذكر أن جوردان سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند كان أبرز منافسي دي ليخت على الجائزة التي توج بها النجم الفرنسي كيليان مبابي العام الماضي، وحل سانشو ثانيًا وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد ثالثًا.