رسمياً .. دي روسي يعلن اعتزاله كرة القدم

الأسطورة الإيطالية يعلق حذاءه

أعلن دانييلي دي روسي، لاعب بوكا جونيورز الحالي، وأسطورة روما السابق اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

وأقام صاحب الـ 36 عاماً، مؤتمراً صحفياً اليوم، أعلن فيه اعتزاله اللعب بشكل نهائي بعد انضمامه لبوكا جونيورز الصيف الماضي.

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وكشف دي روسي، في المؤتمر الصحفي أن سبب الاعتزال ليس الإصابة، ولكنه يرغب في التواجد مع عائلته في إيطاليا.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي أي مشاكل صحية أو جسدية، ولكني أرغب في البقاء مع ابنتي في إيطاليا".

وواصل: "لقد سررت بالعمل مع بوكا جونيورز، ومجلس الإدارة الجديد حاولوا إقناعي بالبقاء ولكني اتخذت القرار".

وتابع: "أنا بحاجة إلى العودة إلى الديار، ولن أودع بوكا جونيورز فهو قلبي، بل أودع كرة القدم".

وأكمل: "هذا القرار اتخذته منذ فترة، ولكني سأستمر في أن أكون جزء من بوكا، سأواصل متابعة النادي ومحبته لن أنسى تلك التجربة أبدا".

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وشارك اللاعب الإيطالي، في خمس مباريات مع بوكا جونيورز منذ انضمامه، ولكنه ابتعد عن الملاعب بعد ذلك بسبب الإصابة في الركبة.

ومن قبل بوكا جونيور، لعب دي روسي مع روما 616 مباراة مع روما لمدة 18 عاماً، وحصل معهم على لقب أفضل لاعب في إيطاليا خلال 2009.