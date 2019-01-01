رسميًا - دي خيا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد باقٍ في مانشستر يونايتد لـ 4 سنوات إضافية مع خيار التمديد لسنة أخرى

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا تجديد عقد حارس مرماه الدولي الإسباني ديفيد دي خيا إلى غاية يونيو من العام 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وكانت المفاوضات من أجل تجديد عقد دي خيا قد ظلت محل حديث وسط وجود أنباء عن احتمالية رحيله بحلول الصيف المقبل.

ولكن الإعلان الرسمي اليوم والذي جاء مفاجئًا قطع الشك باليقين وأعلن معه استمرار دي خيا حتى 2023 على الأقل بقميص مانشستر يونايتد.

وانضم دي خيا إلى الشياطين الحمر في صيف العام 2011، وشارك مع الفريق حتى الآن في 367 مباراة، وفاز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة والدوري الأوروبي مرة كأبرز الألقاب التي حققها مع الفريق.

وعقب تجديد عقده، قال ديفيد دي خيا إنه سعيد بالبقاء لسنوات أخرى مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه فخور بمسيرته مع الفريق حتى الآن.

وأضاف: "متحمس للتحديات القادمة ولدي رغبة في مواصلة العمل هنا، أريد أن أقدم المساعدة للاعبين الشباب ليعرفوا قيمة هذا النادي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وتابع: "أنا ملتزم بسداد الدين للجماهير التي وقفت بجوار هذا النادي في لحظات صعبة، علينا العمل من أجل إسعادهم لأنهم يستحقون ذلك"

فيما أعرب سولشار عن سعادته بتجديد عقد الحارس الدولي الإسباني، مؤكدًا أنه لم يشك على الإطلاق في بقاء دي خيا في مانشستر يونايتد.

وأردف: "دي خيا عنصر مهم بالنسبة لنا ولا نستطيع الاستغناء عنه، هو يعلم ذلك جيدًا، لذلك لا أعتقد أنه فكر في الرحيل من الأساس"

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يذكر أن ديفيد دي خيا كان قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان حسب ما أفادت به الصحف في الآونة الأخيرة.