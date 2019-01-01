رسميًا - ديفيد نيريس يجدد عقده مع أياكس حتى ٢٠٢٣

نادي أياكس الهولندي يعلن عن تجديد لاعبه ديفيد نيريس لمدة خمس مواسم وحتى عام ٢٠٢٣.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أياكس الهولندي عن تجديد لاعبه البرازيلي ديفيد نيريس لعقده الحالي مع الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء هذا في بيان نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب سيرتبط بموجب العقد الجديد بالتواجد مع أياكس حتى صيف عام ٢٠٢٣.

وأعرب اللاعب في تصريحات خاصة بالموقع الإلكتروني للنادي عن سعادته بتمديد تعاقده رفقة الفريق مؤكدًا على رغبته في تكرار نجاح الموسم الماضي.

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وكان فريق أياكس قد توج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وودع البطولة بهدف في الدقائق الأخيرة من فريق توتنهام.

وكان نيريس قد ساهم بشكل كبير في مشوار أياكس الرائع خلال الموسم المنصرم وكان أحد العناصر الأساسية في تتويج الفريق بتلك الألقاب، ولفت أنظار أكثر من نادي أوروبي كبير.

جدير بالذكر أن نيريس يعد من قلة قليلة بقيت في صفوف الفريق هذا الموسم عقب رحيل كل من فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت ولاسه شوني وقرب رحيل دوني فان دي بيك.